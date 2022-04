Ermittlungen in Italien - Deutsche (25) stirbt in Camper – laut Freund, weil Notruf kein Englisch kann

Ihr Freund gab in den Befragungen durch die Polizei an, dass das Personal beim italienischen Rettungsdienst kein Englisch spreche.

Am 20. Januar 2022 starb die Deutsche überraschend, als sich das Paar in Focene nahe Rom befand.

Die Staatsanwaltschaft von Civitavecchia in Italien beschäftigt sich mit dem Tod der 25-jährigen Janna G. Die Deutsche war mit ihrem irischen Freund Michael D. letzten November zu einer Europareise im Wohnwagen aufgebrochen. Am 20. Januar starb G. überraschend. Der 34-jährige D. machte dafür die italienischen Rettungskräfte verantwortlich. Das Personal der italienischen Notrufnummer 118 spreche kein Englisch, die Ambulanz soll nach seinen Angaben erst nach 43 Minuten eingetroffen sein. Doch im Laufe der Ermittlungen stiess die Polizei auf Widersprüche, die der Ire nun erklären muss.

Douglas bewegte den Camper nach dem Notruf

Den ersten Anruf an den Rettungsdienst habe er um 15.39 Uhr getätigt, gab er zu Protokoll. «Ich wurde in die Warteschleife gesetzt, da man zuerst eine Person finden musste, die Englisch sprechen konnte», erzählt D. der Zeitung « La Repubblica ». Das Gespräch habe zehn Minuten und 40 Sekunden gedauert. Ihm sei dabei mitgeteilt worden, dass er die Standortinformation auf seinem Handy eingeschaltet lassen solle, damit der Krankenwagen den Camper finden könne.

Eine Einsatzzentrale in 16 Sprachen

Am Montag wies die italienische Gesundheitsdirektion die Vorwürfe des Iren zurück: Die Behörde veröffentlichte die Tonaufnahmen der Telefongespräche zwischen D. und der Einsatzzentrale, auf denen dem 34-Jährigen in fliessendem Englisch geantwortet wird. Das Portal Fanpage machte die Audioaufnahme publik. Der Anruf habe nur zwei Minuten gedauert, so die interne Untersuchung. «Der Notrufdienst bietet derzeit Übersetzungen in 16 Sprachen, darunter auch Ukrainisch», stellt die Behörde klar.