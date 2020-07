Auch ohne Krankheit

Deutsche Ärztin verschickt für 5 Euro Masken-Zeugnisse

Um der Maskenpflicht im ÖV zu entgehen, besorgen sich Schweizer Zeugnisse einer deutschen Ärztin. Das ist verboten, es drohen hohe Haftstrafen.

Die Maskenpflicht im ÖV stösst auf Widerstand. Mit Flyern und in Telegram-Gruppen kämpfen etwa die «Corona-Rebellen» dagegen an. Seit kurzem empfehlen sie einen neuen Trick: Per E-Mail können Maskengegner bei der deutschen Ärztin Monika J.* ein Attest bestellen. Dazu müssen sie lediglich das richtige Wort in die Betreffzeile schreiben und einen Grund wie Panikattacken oder Atemnot sowie Vornamen, Namen und Geburtsdatum angeben. Innerhalb von 24 Stunden ist das ärztliche Attest im Posteingang – gegen eine Gebühr von 5 Euro.