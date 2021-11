Über 3000 Intensiv-Patienten : Deutsche Ampel-Fraktionen wollen zurück zur Homeoffice-Pflicht

Die Fraktionen der designierten deutschen Regierungskoalition wollen angesichts der aktuellen Pandemie-Lage die Homeoffice-Pflicht wieder einführen. Ziel sei es, die vierte Welle zu brechen – derzeit liegen wieder über 3000 Patienten auf Intensivstationen.

Am Sonntag stiege auch die Zahl der Intensivpatienten in deutschen Kliniken wieder auf über 3000. Über die Hälfte von ihnen muss beatmet werden.

Angesichts der verschärften Corona-Lage in Deutschland wird die Homeoffice-Pflicht für Arbeitnehmerinnen und -nehmer voraussichtlich wieder eingeführt. Das Bundesarbeitsministerium legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Experten der angestrebten Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP berieten am Wochenende über das Vorhaben. Die Homeoffice-Pflicht hat zum Ziel, dass möglichst viele Menschen zu Hause arbeiten und so Kontakte vermeiden. Sie soll die bereits geplante 3G-Regel am Arbeitsplatz ergänzen, nach der nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) zur Arbeit gehen dürfen. In den Ampel-Fraktionen zeichnete sich eine Verständigung ab.