Neun-Euro-Ticket : Überlastete Regionalzüge und verbale Attacken gegen das Bahn-Personal an Pfingsten

Es kam zwar nicht zu den befürchteten tätlichen Übergriffen gegen das Bahn-Personal, wohl aber zu verbalen, meldete der Betriebsrat der Deutschen Bahn. Wegen der zu hohen Auslastung der Züge aufgrund des verbilligten Tickets mussten Passagiere abgewiesen werden.

«Zu den befürchteten tätlichen Übergriffen gegen das Bahnpersonal kam es nicht, wohl aber zu verbalen», sagte Damde. Der massive zusätzliche Personalbedarf habe allein über Pfingsten Tausende Überstunden nötig gemacht. Trotz der vielen zusätzlich eingesetzten Fahrzeuge mussten Passagiere abgewiesen werden. «Überall in Deutschland waren die Bahnsteige und die Züge voll, in mehreren Fällen mussten überfüllte Züge geräumt werden – aber zum Glück keine Bahnhöfe.»

Passagiere mussten wegen zu hoher Auslastung abgewiesen werden

Laut ersten Auswertungen der Problemmeldungen der Zugführer hat es an jedem Tag bundesweit etwa 400 Züge mit zu hoher Auslastung gegeben, sodass Passagiere abgewiesen werden mussten oder Fahrräder nicht mitgenommen werden können. «Vor allem Fahrräder sind nach wie vor ein grosses Problem», sagte Damde dem RND.

Insgesamt gab es pro Tag rund 700 Meldungen von Überlastung, Problemen mit Passagieren oder Störungen an die Einsatzzentrale. Das sei signifikant mehr als an einem durchschnittlichen Wochenende und auch signifikant mehr als an Pfingstwochenende vor Corona.