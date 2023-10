Im Bordbistro der deutschen ICEs wird auf die Bezahlung in Franken gepocht, sobald sich der Zug in der Schweiz befindet. Zum Nachteil der Passagiere, denn der Umrechnungskurs ist von 2015.

1 / 3 Im Bistro der Deutschen Bahn gelten ab der Schweizer Grenze andere Preise. Privat Im Zug wird für ein Bier, welches in Deutschland 3,60 Euro kostet, in der Schweiz 4.30 Franken verrechnet. Screenshot Deutsche Bahn Will man nun zwischen Basel und Zürich in Euro bezahlen, um den Aufpreis zu umgehen, ist das jedoch nicht möglich. Das zeigt ein Test von 20 Minuten. Screenshot Deutsche Bahn

Darum geht’s Sobald ein ICE der Deutschen Bahn über die Grenze fährt, gelten Schweizer Preise.

Die Bistro-Mitarbeitenden pochen konsequent darauf, dass in Schweizer Franken bezahlt wird.

Mit dieser Umstellung zahlen Passagiere in der Schweiz einen Wechselkurs von 1.20 Franken zu einem Euro.

Der Konsumentenschutz verurteilt diese Praxis.

Die ICEs der Deutschen Bahn fahren täglich via Basel in die Schweiz nach Zürich, Chur oder Interlaken. Im Zugrestaurant sind alle Produkte sowohl in Euro als auch in Schweizer Franken angeschrieben. Dabei fällt auf: Alle Euro-Preise sind tiefer. Der Aufpreis zum Schweizer Franken: 20 Prozent – und das, obwohl der Euro mittlerweile unter die Marke von einem Franken abgerutscht ist. So kostet zum Beispiel ein Bier 3,60 Euro oder 4.30 Franken. Für die Fusilli mit Bolognese muss man 12,20 Euro oder 14.70 Franken bezahlen.

«Das ist eine Zumutung»

Will man nun zwischen Basel und Zürich in Euro bezahlen, um den Aufpreis zu umgehen, ist das jedoch nicht möglich. Das zeigt ein Test von 20 Minuten. «Wenn jemand in Euro bezahlen möchte, muss ich den Preis ab der Schweizer Grenze zuerst in Franken umrechnen. Das Wechselgeld erfolgt dann auch in Franken», sagt ein Bistro-Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Der Wechselkurs: 1.20 Franken zu einem Euro.

Die Stiftung Konsumentenschutz zeigt sich empört über diese Praxis. «Dieses Verhalten ist eine echte Zumutung für die Zugreisenden in der Schweiz», sagt Sprecher Alex von Hettlingen. Vor allem der veraltete Umrechnungskurs ist ihm ein Dorn im Auge – schliesslich war der Euro zuletzt vor acht Jahren 1.20 Franken wert. «Das DB-Personal erhält keine höheren Gehälter für seine Arbeit auf Schweizer Boden. Es ist offensichtlich, dass die DB so Kaufkraft der Schweizer Kundschaft abschöpft, ansonsten hätte sie die Preise längst angepasst.»

Praxis juristisch heikel

Laut Fabio Zanchi, Rechtsanwalt und Know-how-Manager bei Dextra Rechtsschutz, erscheint die Vorgehensweise der Deutschen Bahn als kundenunfreundlich. «Im Sinne der Kundenzufriedenheit wäre es fairer, den Umwandlungskurs regelmässig den tatsächlichen Marktbedingungen anzupassen oder mindestens stark anzunähern.» Im Sinne der Vertragsfreiheit sei juristisch an der Preisgestaltung aber nichts zu beanstanden, solange beide Preise klar für den Konsumenten ersichtlich seien.

Trotzdem sei ein solches Verhalten heikel, so Zanchi. Wenn die Preisangaben in zwei Währungen klar aufgeführt seien, bestehe auch die Pflicht der DB, die entsprechende Währung entgegenzunehmen. «Auch auf Schweizer Schienen müsste daher der aufgeführte Europreis bezahlt werden können.»

SBB passt Wechselkurs regelmässiger an

Bei den Zügen der SBB, welche auch regelmässig als Eurocity ins Ausland fahren, werde kein Profit aus dem Wechselkurs geschlagen: «Bei den Speise- und Getränkekarten der SBB gilt aktuell ein 1:1-Kurs. In der Schweiz und in Deutschland kann man sowohl in Schweizer Franken als auch in Euro bezahlen», sagt Mediensprecher Moritz Weisskopf. So kostet beispielsweise ein Butterbrezel 4.20 Franken oder 4,20 Euro, wie ein Blick in die Speisekarte zeigt. Eine Überprüfung der Währungskurse fände einmal pro Monat statt, so die SBB weiter.

Die Deutsche Bahn hat auf mehrere Anfragen von 20 Minuten nicht reagiert.