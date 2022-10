Zugausfälle: Deutsche Bahn fährt unpünktlich – Jetzt gibt es Konsequenzen für Ostschweizer

Die ICEs aus Deutschland haben in Basel meist so starke Verspätungen, dass sie zum Teil dort enden.

Vor allem Chur ist betroffen

«Seit einigen Monaten ist die Pünktlichkeit der ICE-Züge aus Deutschland stark eingebrochen», sagt Thomas Schmid vom Amt für Energie und Verkehr des Kanton Graubünden gegenüber dem Tagblatt. Die Verspätungen werden laut Schmid durch die Einbindung der internationalen Verbindungen in den Schweizer Fahrplan 1:1 übertragen. «Der Grund für die Kürzung ist, dass die Situation bezüglich Pünktlichkeit sich seit der Umsetzung der ersten Massnahmen per diesen Sommer nicht verbessert hat», sagt SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg.

Das Problem zeigt sich vor allem bei Reisenden nach Chur GR. Denn: Per 11. Dezember fährt der ICE 75 von Hamburg nur noch bis Zürich anstatt bis Chur. Weiter soll die bereits kommunizierte Verlängerung der ICE 4, 73, 272 und 292 von Zürich nach Chur und umgekehrt nicht verwirklicht werden. Auch der ICE 72 endet weiterhin in Basel anstatt in Chur. Die betroffenen Reisenden müssen somit ein- bis zweimal mehr in Basel und Zürich umsteigen.