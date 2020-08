Verschärfte Sparpläne

Deutsche Bank streicht bis zu 2000 Stellen

Laut einem Medienbericht will die Deutsche Bank in der Privatkundensparte verschärfte Sparpläne umsetzen.

Die Deutsche Bank will einem Medienbericht zufolge im Verwaltungsbereich (Operations) ihrer Privatkundensparte in den nächsten Jahren rund 1500 bis 2000 Stellen streichen. Dies berichtete das deutsche «Handelsblatt» in der Nacht auf Donnerstag.