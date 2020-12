Wegen Brexit und Hilfspaket : Deutsche Börse erreicht neues Rekordhoch

Die deutsche Börse hat am Montag ein Rekordhoch erreicht, ausgelöst durch das Handelsabkommen rund um den Brexit sowie dem von den USA unterzeichneten Corona-Hilfsprogramm.

Rekordhoch an der Börse seit Beginn der Corona-Pandemie: Der Dax ist am Montag auf 13.819 Punkte gestiegen.

Beflügelt vom Brexit-Handelsabkommen und der Unterzeichnung des Corona-Hilfsprogramms in den USA hat der Deutsche Aktienindex (Dax) ein neues Rekordhoch erklommen. Am Montag, dem ersten Handelstag nach den Weihnachtsfeiertagen, stieg der Dax in Frankfurt am Main zeitweilig auf die Marke von knapp 13.819 Punkten. Seinen bisherigen Höchststand von 13.795 Punkten hatte der Index der 30 grössten börsennotierten Unternehmen Mitte Februar, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, erreicht; im März war er dann vorübergehend auf 8255 Punkte abgestürzt.