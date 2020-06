vor 37min

Kontrollen eingeführt

Deutsche büssen Schweizer, die im Laden keine Maske tragen

Im Gegensatz zur Schweiz gilt in Deutschland eine Maskenpflicht in den Läden. Doch nicht alle Schweizer halten sich daran. In Bad Säckingen werden vermehrt Kontrollen durchgeführt.

von Monira Djurdjevic

1 / 8 Wie der «Südkurier» berichtet, halten sich nicht alle Schweizer an die Maskenpflicht in den Geschäften in Deutschland. KEYSTONE Gleich in mehreren Gemeinden des Kreises Waldshut häuften sich die Beschwerden über Schweizer Kunden. KEYSTONE Der Bürgermeister von Lauchringen, Thomas Schäuble, fordert deshalb in einem Brief den örtlichen Handel auf, die Einhaltung der Vorschrift durchzusetzen. KEYSTONE

Seit der Grenzöffnung am 15. Juni ist Shopping im Ausland wieder erlaubt. Im Gegensatz zur Schweiz muss man in Deutschland aber im Laden eine Masken tragen. Wie der «Südkurier» berichtet, halten sich aber nicht alle Schweizer daran.

Gleich in mehreren Gemeinden des Kreises Waldshut häuften sich die Beschwerden über Schweizer Kunden. Der Bürgermeister von Lauchringen, Thomas Schäuble, fordert deshalb in einem Brief den örtlichen Handel auf, die Einhaltung der Vorschrift durchzusetzen. Dabei soll man Kunden, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, «bereits beim Betreten des Geschäfts ansprechen und auf die in Deutschland geltende gesetzliche Pflicht hinweisen». Ladenbesitzer sollen Unbelehrbaren sogar den Einkauf verwehren.

In Bad Säckingen sind Schweizer Einkaufstouristen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, ebenfalls ein Thema. «Die ersten Tage nach der Grenzöffnung haben wir noch ein Auge zugedrückt, weil wir davon ausgingen, dass die Pflicht zum Maskentragen in der Schweiz womöglich nicht gleich bekannt war», sagt Ordnungsamt-Leiterin Muriel Schwerdtner zum «Südkurier». Die Schonfrist sei aber mittlerweile vorbei. In der Zwischenzeit werden Kontrollen durchgeführt. Dafür wurde dort der Gemeindevollzugsdienst aufgestockt.