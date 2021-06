Wegen Delta-Variante : Deutsche Bundesländer wollen Corona-Regeln für Auslandsreisen verschärfen

Im Hinblick auf die Sommerferien könnte die deutsche Regierung die bestehenden Einreisebestimmungen verschärfen. Grund dafür sei die besorgniserregende Delta-Virusvariante.

Der Entscheid wird bei der Ministerkonferenz am Mittwoch fallen. (Hier im Bild: Bundeskanzlerin Angela Merkel)

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, könnte am Mittwoch verschärfte Einreisebestimmungen für Deutschland erlassen.

Am Mittwoch soll bei der Gesundheitsministerkonferenz definitiv entschieden werden.

Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wollen die Bundesländer, einem Bericht zufolge, strengere Einreisevorschriften durchsetzen. Kritisiert werden in einem Beschlussentwurf für die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Mittwoch insbesondere die Regeln für Einreisen aus einfachen Risikogebieten, wie das Magazin «Business Insider» am Dienstag berichtete.