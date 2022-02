Empörung im Netz : Deutsche CEOs laden zum Lunch – dabei sind nur Männer

Ein Bild des CEO-Treffens vom Samstag geht auf Twitter viral. Darauf zu sehen sind die Teilnehmer eines Business-Lunches. Frauen sucht man darauf vergebens. Im Netz entlud sich sofort ein Sturm der Entrüstung.

Ein Foto der Chefs von Wirtschaftsunternehmen bei einem Mittagessen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag hat im Netz für Aufsehen gesorgt. Zu sehen ist ein grosser, gedeckter, u-förmiger Tisch, an dem rund 30 Männer mittleren Alters bei einem Business-Lunch zusammensitzen – unter ihnen keine einzige Frau. Der Chefredakteur von «The Pioneer», Michael Bröcker, hatte das Foto geschossen und am Samstag auf Twitter verbreitet.