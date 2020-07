Millionen Android-Nutzer betroffen

Deutsche Corona-App hat 5 Wochen lang nicht richtig funktioniert

Bei Millionen von deutschen Android-Nutzern hat die Corona Warn-App der Bundesregierung während fünf Wochen nicht funktioniert. Ein Systemfehler hatte verursacht, dass Nutzer nicht oder nicht rechtzeitig gewarnt wurden.

Super-Gau in Deutschland: Die Corona Warn-App der deutschen Regierung hat während fünf Wochen nicht richtig funktioniert. Bei Handy-Nutzern, die ein Gerät der Marke Samsung oder Huawei haben, soll die Warnfunktion entweder gar nicht oder erst zu spät vor dem Kontakt mit einer Corona-positiven Person gewarnt haben. Insgesamt haben 16 Millionen Deutsche die App heruntergeladen.

So sollte die App mittelt aktiviertem Bluetooth ständig Kontakte zu anderen Smartphones sammeln, die sich in der Nähe befinden. Aufgrund einer Tücke im System soll sich die App aber nur «eingeschaltet» haben, wenn sie von Smartphone-Nutzer auch effektiv geöffnet wurde. Die Bundesregierung hatte die Funktion demnach so programmiert, damit den Corona App-Nutzern der Akku nicht aus geht.