Leere Regale – Deutsche Einkaufstouristen decken sich in der Schweiz mit Feuerwerk ein

1 / 6 Dieses Plakat steht vor der Jumbofiliale in Schaffhausen. 20min/News-Scout Auch der Aldi in Schaffhausen ist ausgeschossen. 20min/News-Scout An Silvester werden es die Schweizerinnen und Schweizer wohl krachen lassen. Matthias Balk/dpa

Darum gehts Viele grenznahe Feuerwerkverkaufsstellen sind «ausgeschossen».

Die Nachfrage aus Deutschland ist bei den Schweizer Detailhändlern enorm gross.

Der Geschäftsführer von Weco Suisse, ist nicht erstaunt über die leeren Feuerwerksregale.

Derzeit deckten sich viele Deutsche in Konstanz mit Feuerwerk ein. Dies, weil in Deutschland ein Feuerwerksverbot gilt. «Mindestens die Hälfte der Kunden sind Deutsche», sagt Joschka Geisser, der an einem Feuerwerksstand in Kreuzlingen arbeitet. Auch in der Landi wird der Ansturm der Deutschen bemerkt. Es könnte sogar sein, dass der Laden bezüglich Raketen bald «ausgeschossen» sein könnte, wie vor Ort zu erfahren ist.

Zwei Läden, die nun wirklich «ausgeschossen» sind, sind der Jumbo und der Aldi in Schaffhausen, wie Bilder eines News-Scouts zeigen. Bei Jumbo steht auf einem Plakat: «Wir sind bis morgen ausverkauft. Um circa 09.30 Uhr (Freitag) erwarten wir eine neue Lieferung.» Auch hier auffallend: Schaffhausen ist eine Grenzstadt, genau wie Kreuzlingen.

Haben also auch hier deutsche Einkaufstouristen zugeschlagen? «Ja, das kann man so sagen. Bei den Filialen entlang der Grenze hatten wir ein auffallend grosses deutsches Publikum », wie die Medienstelle von Jumbo auf Anfrage von 20 Minuten erklärt.

In Schaffhausen bekomme man am Freitagmorgen noch einmal eine Lieferung, die Filiale in Pratteln sei komplett ausverkauft und werde auch keinen Nachschub mehr bekommen. Aldi antwortete auf Anfrage von 20 Minuten folgendermassen: «Mit dem diesjährigen Feuerwerksverkauf sind wir bisher sehr zufrieden. Wir spüren in der Tat eine starke Nachfrage - vor allem in Grenzregionen - und liefern deshalb laufend Nachschub an die Filialen.» Da Aldi keine Kundendaten erfasse, könne man zur Herkunft der Kundschaft keine Auskunft geben, so die Medienstelle weiter.

«Die Schweizer werden es an Silvester krachen lassen»

Bei Lidl tönt es ähnlich. Auf Anfrage sagt Jacqueline Fäs, Mediensprecherin von Lidl: «Wir erwarten in diesem Jahr aber einen ähnlichen Abverkauf wie letztes Jahr. In grenznahen Filialen könnten die Abverkäufe vermutlich beeinflusst werden, da in Deutschland ein Feuerwerksverbot gilt.» Auch Alain Stucki, Inhaber der Stucki AG in Wil, einer Feuerwerkshandelsfirma, bemerkt das Verkaufsverbot in Deutschland. «Wir bekommen sehr viele Anfragen von Deutschen, ob es erlaubt ist, Feuerwerkskörper in der Schweiz zu kaufen», sagt Stucki. Er verweise die Kundinnen und Kunden jeweils auf die Internetseite des deutschen Zolls.

Franklin Herz, Geschäftsführer von Weco Suisse, ist nicht erstaunt über die leeren Feuerwerksregale. Weco beliefert Grosshändler wie Jumbo oder Lidl mit Feuerwerk: «Für die Feuerwerksstände gibt es immer Gewichtsbeschränkungen. Aus Sicherheitsgründen darf nur eine bestimmte Menge an Feuerwerkskörpern geliefert werden.»

Dazu komme, dass Feuerwerk zu Silvester für Privatanlässe auch dieses Jahr sehr beliebt sei. «Wir merken einerseits, dass Standorte nahe zur deutschen Grenze viel Absatz machen, weil Feuerwerk dort verboten wurde für Silvester. Weil die Leute auch in der Schweiz weniger an grosse Partys gehen und die grossen Feuerwerke ausfallen, ist das Interesse an Feuerwerk für Privatanlässe gross.» Besonders beliebt seien auch dieses Jahr Vulkane und Batterien. «Wir gehen davon aus, dass viele Schweizerinnen und Schweizer es an Silvester krachen lassen werden», sagt Herz.

So schützt du deine Haustiere an Silvester vor dem Feuerwerk Fenster, Türen und möglichst auch die Rollos in der Wohnung sollten in der Silvesternacht geschlossen sein, damit der Lärm und die Lichtblitze möglichst gedämpft werden. Halter von Kleintieren und Vögeln sollten Gehege und Volieren in einem möglichst ruhigen Raum und mit einiger Entfernung zum Fenster unterbringen und sie mit einem Tuch abdecken. Aussengehege sollten abgeschirmt und gegen Feuerwerkskörper gesichert sein. Auch bei Vierbeinern kann Angst auf den Magen schlagen oder Überreaktionen auslösen. Konsequente Nahrungsverweigerung, Durchfall, heftiges Zittern oder unaufhörliches Jaulen sind typische Anzeichen. Wer diese «Silvesterneurose» bei seinem Hund schon einmal beobachtet hat, sollte ihn einige Tage vor dem Jahreswechsel einem Tierarzt vorstellen. Nicht nur für Haustiere, auch für Wildtiere in Wald und Flur und auf Bauernhöfen ist der Krach in der Silvesternacht ein Stressfaktor. Bei Pferden auf der Weide etwa besteht die Gefahr, dass sie in Panik geraten und ausbrechen. Deshalb wird geraten, am Waldrand, in Waldlichtungen oder Parkanlagen in der Nähe von Höfen ebenfalls auf Feuerwerk zu verzichten.