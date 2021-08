Afghanistan - Deutsche Elite-Truppe rettet Münchner Familie aus Kabul

In den vergangenen Tagen versuchten Zehntausende auf einen der wenigen Evakuierungsflüge westlicher Staaten aus Kabul zu gelangen.

Weil es der Mutter und ihren beiden Kindern nicht gelungen war, an den internationalen Flughafen Kabuls zu gelangen, machten sich die Elitesoldaten zu Fuss auf den Weg und holten die drei ab.

Soldaten der deutschen Sondereinheit KSK haben in Kabul eine deutsche Familie befreit. (Symbolbild)

Die Mutter, ihre Tochter (19) und ihr Sohn (12) sassen seit Tagen in Kabul fest, das von den Taliban eingenommen worden ist.

Bundeswehr-Soldaten der Sondereinheit KSK haben eine dreiköpfige deutsche Familie aus Kabul befreit. Wie die «Bild» -Zeitung berichtet, hätten sich die Elitesoldaten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Fuss in die Stadt aufgemacht und die Staatsangehörigen rausgeholt. Diese seien anschliessend nach Usbekistan geflogen worden.

An den Flughafen gebracht

Bereits seit Tagen sassen die 19-jährige Samira, ihr zwölfjähriger Bruder und die Mutter der beiden in Kabul fest. Auch 20 Minuten berichtete über sie. Die Familie stammt aus München und war zu Besuch bei der Grossmutter in Kabul. Mehrere Versuche, an den internationalen Flughafen der Hauptstadt zu gelangen, waren gescheitert.