In Frauenfeld wurde Mitte Januar 2021 das erste stationäre Impfzentrum eröffnet. Staatskanzlei Thurgau

Der Kanton Thurgau fährt mit seinen Impfterminen gross auf: Seit einigen Tagen können sich alle impfwilligen Einwohnerinnen und Einwohner impfen lassen, wenn sie dies denn möchten. Die einzige Bedingung: Man muss im Kanton Thurgau seinen Wohnsitz haben. 20 Minuten-Recherchen decken auf, dass diverse Ausländerinnen und Ausländer aus Deutschland bereits einen Impftermin im Kanton Thurgau erhalten haben. Diese Personen haben teilweise nichts mit der Schweiz zu tun, gehen also auch keiner Arbeit in der Schweiz nach.

E. L. (aus Deutschland, 31) , sagt: « Wir sind in der Schweiz f amilienversichert, weil mein Mann in der Schweiz arbeitet. Ich arbeite nicht mehr in der Schweiz. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich einen Impftermin bekommen habe. Ich war sehr überrascht, weil ich dachte, ich bin eher eine der Letzten, die drankommen. Ich kenne natürlich viele, die in der Schweiz leben und auch auf einen Impftermin warten. Die haben alle keinen bekommen. »

«Ich finde es nicht gerecht»

Den Thurgauerinnen und Thurgauern stösst dies sauer auf, wie eine Umfrage in Frauenfeld vor dem Impfzentrum zeigt. Doreen aus Etzwilen sagt: « Ich finde es schrecklich, furchtbar. Ich finde, jeder soll da, wo er daheim ist, seine Impfung abholen. Weil so nimmt man ja genau den Leuten, die es nötig haben, aus dem eigenen Land, wo sie wohnen, die Plätze weg, die Impfdosen. » Und Werner aus Arbon sagt: « Ich finde es im Prinzip nicht gerecht, dass es so ist. » Daniela aus Aadorf : « Nein , ich finde es nicht o kay , weil jeder soll sich da impfen lassen , wo er herkommt, jeder in seinem eigenen Land eigentlich. »

Die Deutsche habe lediglich angegeben, dass sie mit Risikopersonen Kontakt habe. Sie vermute, dass sie deswegen den Impftermin so schnell bekommen hat. Geprüft wird dies von den zuständigen Behörden aber nicht. Solange man eine AHV-Nummer hat, könne sich jeder anmelden, ob Ausländer oder nicht.

Kanton hat eine bewusste Strategie zum Thema