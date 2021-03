Tessa Ott und Isabelle Grandjean sind in der Folge «Schoggiläbe» am Tatort.

Die Handlung spielte in einer Schokoladenfabrikanten-Dynastie, deren einzig männlicher Vertreter tot in seiner Villa aufgefunden wird.

Von der Familie des Opfers bleiben die Mutter und die Tochter zurück und der Machtkampf um die künftige Ausrichtung der Schokoladenfabrik beginnt. Grandjean und Ott entdecken während ihren Ermittlungen, dass die Produktion von Schokolade nicht automatisch mit einem «Schoggiläbe» verbunden ist. Diese Handlung lässt den «Spiegel» ins Schwärmen kommen: «Es gibt Momente in diesem Tatort, da fühlt man sich an die Krimis aus dem Grossbürgertum vom französischen Altmeister Claude Chabrol erinnert, wo perfidester Egoismus oft im delikatesten Dekor ausgelebt wurde. Besonders zu seinem Spätwerk ‹Süsses Gift› aus dem Jahr 2001 glaubt man Ähnlichkeiten zu erkennen.»

«Spiegel» lobt die starken weiblichen Charaktere

Weiter lobt der Spiegel, dass in «Schoggiläbe» wie in «Süsses Gift» die Handlung «vor allem um starke weibliche Charaktere herumgebaut war.» Der neue Zürich-Tatort entwickle sich «zu einem TV-Revier, wo so wenig Testosteron versprüht wird wie in keinem anderen». Von «feministischer Flurbereinigung» könne aber nicht die Rede sein, dafür seien die Frauenfiguren viel zu ambivalent oder zu böse gezeichnet, so der «Spiegel» weiter.