Neues Kassenmodell : Deutsche Firma wählt Spezialisten für Schweizer Patienten aus

Die Krankenkasse Assura lanciert ein neues Modell, bei dem ein Unternehmen aus Köln bestimmt, ob jemand zu einem Facharzt darf. Schweizer Ärzte sind empört.

Ab 2021 will die Billigkasse Assura ein Versicherungsmodell anbieten, bei dem eine deutsche Firma darüber entscheidet, welcher Spezialist beigezogen wird, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Beim Modell Qualimed darf der Hausarzt einen Patienten bei bestimmten Problemen (Herz und Kreislauf, Bewegungsapparat, Urologie, Verdauung) nicht direkt an einen Spezialisten verweisen. Stattdessen sendet er seinen Arztbericht an die Firma Better Doc mit Sitz in Köln.