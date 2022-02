10 Millionen Franken : Deutsche gehen wegen Lohnforderung auf Nati-Star Akanji los

Manuel Akanji soll in Dortmund mehr Geld fordern. Damit sorgt er im Club-Umfeld für Kopfschütteln. Kommts bald zu einem Abgang?

1 / 7 Manuel Akanji wird in der deutschen Presse unsanft angegangen. imago images/Jan Huebner Für seine Gehaltsforderung wird er harsch kritisiert. imago images/Norbert Schmidt Akanjis Teamkollege in Dortmund: Nati-Goalie Gregor Kobel (l.). imago images/Hartenfelser

Darum gehts Dortmund will den Vertrag mit Manuel Akanji verlängern.

Offenbar hat der Nati-Star ein erstes Angebot abgelehnt.

Für seinen Anspruch wird er in Deutschland kritisiert.

Pokal-Aus, sechs Punkte Abstand auf Leader Bayern – und in der Europa League mit dem Rücken zur Wand: Die sportliche Zwischenbilanz des BVB fällt vor dem kapitalen Sechzehntelfinal-Rückspiel in Glasgow (Hinspiel: 2:4) alles andere als rosig aus (ab 21 Uhr live bei uns im Ticker). Dass in dieser Phase der Saison die gut verdienenden Stars noch mehr Geld wollen, stösst vielen sauer auf. Besonders im Fokus der deutschen Medien: Nati-Star Manuel Akanji. Sport Bild greift den Innenverteidiger frontal an – nennt ihn den «unverfrorensten aller BVB-Stars».

Weshalb? Der Mann aus Wiesendangen ZH soll eine dreijährige Verlängerung für seinen 2023 auslaufenden Vertrag angeboten bekommen haben. Die offerierten rund 8,2 Millionen Franken und Boni habe Akanji aber abgelehnt. Die Forderung: rund 10,3 Millionen Franken – eine Verdoppelung seines bisherigen Gehalts. Für BVB-Legende Jürgen Kohler zu viel. «Er ist Pokalsieger geworden, ansonsten hat er nicht nachweisen können, warum man ihn geholt hat», urteilt der 56-Jährige in der wöchentlichen Sportzeitung.

«Nicht gerechtfertigt»

Der Welt- und Europameister legt nach: Wenn Dortmund ihm ein Angebot über acht Millionen Franken mache, sei er damit gut bedient. «Mehr hat er mit seiner Leistung bisher nicht verdient», so Kohler. Für die Sport Bild ist klar: Akanji, der in den kommenden Wochen mit einem Muskelfaserriss ausfällt, sei so stellvertretend für eine ganze Reihe von BVB-Stars, die sich selbst überschätzen würden. Und: Mit seinem Verhalten würde er die Club-Bosse vielleicht sogar über einen Verkauf im Sommer nachdenken lassen.

Zuletzt kursierten auch Gerüchte über ein Interesse von Manchester United. Die Bild schrieb am Donnerstag, dass der Ronaldo-Club den Schweizer mit einen unfassbaren Jahresgehalt von rund 15,50 Millionen Franken ins Old Trafford locken wolle. Demnach solle Akanji bei United einen Vier-Jahres-Vertrag erhalten und Dortmund eine Ablöse zwischen 26 und 31 Millionen Franken in die Kassen spülen.

Akanji wechselte 2018 vom FC Basel ins Ruhrgebiet. Der BVB liess sich seine Dienste rund 22 Millionen Franken kosten. Seither bestritt der ehemalige Winterthur-Junior 150 Pflichtspiele für Schwarz-Gelb (drei Tore, zwei Assists). Der 38-fache Nationalspieler war seit seiner Ankunft in Dortmund eigentlich immer gesetzt. Spätestens seit der EM 2021 aber ist er in der Hierarchie noch einmal aufgestiegen. Laut Sport Bild habe er zuletzt sogar Team-Ansprachen in der Garderobe gehalten.

