Einkaufstourismus : Deutsche Händler bleiben wegen Schweizer 50-Franken-Grenze gelassen

Das Parlament hat eine Senkung des Freibetrags für Einkäufe ennet der Grenze abgesegnet. Deutsche Händler finden, dass sich der Einkaufstourismus für Schweizer auch mit einer neuen Regel noch lohnt.

Bisher konnten Schweizer Einkaufstouristen etwa beim Shoppen in Deutschland Waren für bis zu 300 Franken ohne Zahlung von Mehrwertsteuern in die Schweiz einführen.

Die Schweiz will den Einkaufstourismus etwa über die Grenze nach Deutschland eindämmen. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat am Dienstag zugestimmt, den Freibetrag für mehrwertsteuerfreie Einkäufe deutlich zu senken.

«So geht das nicht weiter»

«Grenzregionen sollen Wettbewerb zulassen»

Für Marx sind vielmehr Preise und Angebotsvielfalt ausschlaggebend dafür, dass Schweizer in Deutschland einkaufen. Der Einkauf würde sich dennoch lohnen, auch, weil die Mehrwertsteuer in der Schweiz nur etwa ein Drittel so hoch ist wie in Deutschland. Bei einem Lebensmitteleinkauf von 70 Franken mache die Mehrwertsteuer weniger aus, als die Parkuhr in Konstanz koste.