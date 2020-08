Robert-Koch-Institut

Deutsche halten Corona-Impfstoff im Herbst für möglich

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hält den Einsatz eines Impfstoffs gegen das Coronavirus schon in wenigen Monaten für möglich. Die Pandemie sei allerdgins auch mit Impfstoff nicht zwingend beherrschbar.

«Vorläufige Prognosen lassen die Verfügbarkeit eines Impfstoffs (gegebenenfalls mehrerer) bis Herbst 2020 möglich erscheinen», heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten Publikation des deutschen Robert-Koch-Institut mit dem Titel «Die Pandemie in Deutschland in den nächsten Monaten». Anfang Juli hatte das RKI noch davon gesprochen, dass es frühestens 2021 einen Impfstoff in relevanten Mengen geben werde. Das Institut warnt allerdings vor Erwartungen, mit einem Impfstoff ab Herbst sei die Pandemie beherrschbar.