«Die Schweiz ist sehr gut aufgestellt.» - Deutsche Hockey-Experten sind vor WM-Viertelfinal gegen Nati vorsichtig

1 / 2 Rick Goldmann sagt, die Deutschen bräuchten ein perfektes Spiel über 60 Minuten, um die Schweiz im WM-Viertelfinal zu schlagen. Deutscher Eishockey-Bund e.V. (DEB) / Tobias Müller Sport1-Kollegen Basti Schwele sagt: «Die Schweiz ist sehr gut aufgestellt.» Deutscher Eishockey-Bund e.V. (DEB) / Tobias Müller

Darum gehts Was braucht es, dass Deutschland die Schweiz im Viertelfinal der Eishockey-WM bezwingen kann?

«Ein perfektes Spiel über 60 Minuten», so der deutsche Eishockey-Experte Rick Goldmann.

Basti Schwele, sein Kollege beim TV-Sender Sport1, sagt: «Die Schweiz ist sehr gut aufgestellt.»

«Jeder brennt darauf, für Deutschland zu spielen. Die deutsche Nationalmannschaft kann im Welt-Eishockey mithalten und jedem Paroli bieten.» Auch der Schweiz im WM-Viertelfinal? «Die Schweiz ist sehr gut aufgestellt. Die Entwicklung in der Schweiz ist enorm. Der Stil der Schweizer ist sicher angenehmer, als wenn wir gegen Russland gespielt hätten», so Basti Schwele, seine Zeichens Kommentator beim deutschen TV-Sender Sport1 und Host des Eishockey-Podcasts «Eiskalt auf den Punkt – powered by Sport1».

Gemeinsam mit Rick Goldmann ist der 45-Jährige die deutsche Stimme der Eishockey-WM. Vor dem Kracher gegen die Schweiz (ab 15.15 Uhr live bei uns im Ticker) blicken beide auf das bisherige Turnier zurück und äussern sich zu den deutschen Stärken und den Chancen für den anstehenden Viertelfinal. So sagt Schwele über das Schweizer Hockey: «Die Schweiz ist vom Selbstverständnis und vom Selbstvertrauen her aus meiner Sicht noch einen kleinen Schritt weiter als Deutschland. Die fahren zu einer WM und sagen, dass sie Weltmeister werden wollen. In der Schweizer Liga wird einfach noch mehr auf die eigenen Spieler gesetzt. Viele Spieler werden früh reingeworfen. Und man muss sich ja nur ansehen, wie viele Spieler mittlerweile in der NHL spielen und hoch gedraftet werden.»

«Die Schweiz steht für offensives Power-Eishockey»

Über die Stärken der Schweiz sagt Goldmann: «Schlittschuhläuferisch gehören die Schweizer zu den zwei, drei besten Nationen in der Weltgruppe. Sie haben eine Qualität im Kader, die wirklich überzeugt. Die Offensive ist wahnsinnig stark besetzt. Angeführt von den NHL-Spielern Nico Hischier, Philipp Kurashev und Timo Meier, dazu erfahrene wie Gregory Hofmann, Enzo Corvi oder Christoph Bertschy steht die Schweiz inzwischen im Welteishockey für offensives Power-Eishockey.»

Worin liegt denn aber der Schlüssel für einen möglichen Sieg der Deutschen? «Es braucht das perfekte Spiel über konstante 60 Minuten. Wie sich so ein perfektes Spiel anfühlt, wissen sechs deutsche Spieler, die 2018 bei Olympia im Viertelfinal die Schweiz besiegt haben. Und vielleicht gibt so ein knapper Sieg gegen Lettland nach vielen Niederlagen der Mannschaft noch einmal zusätzliche Energie und einen Push, um im Viertelfinal gegen die Schweiz zu bestehen», so Goldmann.