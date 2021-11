Coronavirus : Deutsche Impfkommission empfiehlt für unter 30-Jährige nur noch Biontech

In Deutschland aktualisiert die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlung.

Herzmuskel- und/oder Herzbeutelentzündungen können in seltenen Fällen nach der Impfung auftreten.

Die Ständige Impfkommission in Deutschland gibt eine Vakzin-Empfehlung heraus.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland empfiehlt für unter 30-Jährige nur noch Impfungen mit dem Biontech-Vakzin gegen das Coronavirus. In einer am Mittwoch veröffentlichten aktualisierten Impfempfehlung begründete die Stiko dies mit einer neuen Datenlage zu Impfungen. Demnach wurden bei Jungen und jungen Männern sowie Mädchen und jungen Frauen bei Verwendung des ebenfalls für diese Altersgruppe zugelassenen Moderna-Impfstoffs häufiger Herzmuskelentzündungen festgestellt als beim Biontech-Impfstoff.