Abrechnung? : «Emir von Winterthur» von deutschen Islamisten auf Parkplatz mit Machete attackiert

Letzten Freitagabend wurde Sandro V. (34) bei einem Streit auf einem Parkplatz verletzt. Der mutmassliche Angreifer flüchtete nach Deutschland und wurde festgenommen.

Sandro V. war gut mit Thaibox-Weltmeister Valdet Gashi befreundet, der später in Syrien unter der Herrschaft des IS starb.

Der so genannte «Emir von Winterthur», Sandro V. (34), ist offenbar von Gesinnungsgenossen aus der deutschen Islamistenszene angegriffen worden: Auf einem Parkplatz in Winterthur kam es letzten Freitagabend zu einem Streit. Dabei wurde der Syrienrückkehrer und letztes Jahr als Kopf der Winterthurer Jihadisten-Szene verurteile Italo-Schweizer durch eine Hiebwaffe verletzt, mutmasslich mit einer Machete, wie die Kapo Zürich einen Bericht der NZZ bestätigte.

Der 43-jährige Angreifer flüchtete und verliess die Schweiz Richtung Deutschland, wo ihn die deutsche Polizei wenig später verhaftete. Offenbar ist der Mann in der deutschen Islamistenszene ein bekannter Kopf. Gegen ihn sowie gegen einen mutmasslichen Helfer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Abrechnung im Milieu?

«Der Emir von Winterthur» begab sich mit «nicht gravierenden» Verletzungen in Spitalpflege, aus der er schnell entlassen werden konnte. Hinter dem Angriff vermutet die NZZ eine Abrechnung im Islamistenmilieu.

Sandro V., der mehrere Personen für eine Reise zum «Islamischen Staat» rekrutiert hatte, hatte im September 2020 dem IS vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona noch abgeschworen. Er habe «sich selbst de-radikalisiert», gab er damals an. Dennoch verurteilte das Gericht den Konvertiten aus Winterthur wegen Beteiligung und Unterstützung einer kriminellen Organisation und des Besitzes von Gewaltdarstellungen zu über vier Jahren Haft. Der 34-Jährige hat dagegen Berufung eingelegt und ist deswegen auf freiem Fuss.