Strassenblockaden: Klimakleber machen drei Wochen Ferien

Die «Letzte Generation» legt ihre Tätigkeit für die nächsten drei Wochen auf Eis. Beim Schweizer Gegenstück «Renovate Switzerland» will man aber weiterhin Strassen blockieren.

An Ostern blockierten Aktivisten von «Renovate Switzerland» den Gotthard. Anlässlich der Sommerferien staut sich der Verkehr in den Süden derzeit wieder – die Schweizer Aktivisten könnten hier etwa eine erneute Blockade planen. Twitter/Renovate Switzerland

Darum gehts Die deutschen Klimakleber der «Letzten Generation» legen eine dreiwöchige Pause ein.

In dieser Zeit sollen regionale Gruppen und deren Chefs Ferien machen können, Medienanfragen werden keine beantwortet.

Beim Schweizer Pendant «Renovate Switzerland» heisst es auf Anfrage, dass man auch für die kommenden Wochen Aktionen geplant habe.

Die Mitglieder der «Letzten Generation» sorgen mit ihren Strassenblockaden in Deutschland immer wieder für Unmut – zuletzt mussten wegen Personen auf dem Rollfeld etwa mehrere Flüge von Hamburg und Düsseldorf annulliert werden, nachdem die Klimakleber Sicherheitszäune bestiegen hatten und auf die Landebahnen vorgedrungen waren. Mitte Juli kam es landesweit zu mehreren Blockaden, am Rande derer ein Mann bei einem Auffahrunfall schwer verletzt wurde.

Zeit zum «Zusammenwachsen und Ruhen»

Für die nächsten drei Wochen soll jetzt aber Schluss sein mit besprühten Flugzeugen und blockierten Strassen, wie die «Bild» berichtet. Laut einem internen Dokument der «Letzten Generation», das der Zeitung vorliegt, soll die Zeit vom 15. Juli bis zum 5. August nämlich zum «Zusammenwachsen und Ruhen» genutzt werden. Regionale Gruppen und das Kernteam der Organisation dürfen in dieser Zeit Urlaub machen, auch auf dem Twitter-Kanal und über den Mediensprecher soll während dieser Ferien nicht kommuniziert werden. Vorträge und Klebe-Trainings sollen aber trotzdem stattfinden.

Was in Deutschland die «Letzte Generation» ist, heisst hierzulande «Renovate Switzerland». Die Mitglieder der Gruppe kleben sich regelmässig auf Strassen fest und protestieren damit laut eigener Aussage für ein entschiedeneres Handeln gegen den Klimawandel. Doch werden in den nächsten Wochen auch Schweizer Strassen klebstoff- und aktivistenfrei bleiben?

Polizei unterbindet Protestmarsch von Aktivisten

Auf Anfrage von 20 Minuten teilt Selina Lerch in ihrer Funktion als Mediensprecherin von «Renovate Switzerland» mit, dass die Gruppe keine Ferien geplant habe. Am Samstag trafen sich mehrere Aktivisten für einen unangemeldeten Protestmarsch in Sitten. Etwa eine Stunde nach Beginn des Protestes seien die Aktivisten laut eigener Angabe von der Polizei kontrolliert worden, die daraufhin das Protestmaterial konfisziert habe.

Für die nächsten Wochen seien weitere Aktionen geplant, so Lerch. Während die «Letzte Generation» ihren Kampf fürs Klima also vorübergehend auf Eis legt, wollen die Schweizer Aktivistinnen und Aktivisten weiter protestieren – und damit wohl auch blockieren. Einzelne Mitglieder gönnen sich wohl aber doch Ferien: So sorgte etwa Max Voegtli, einer der Pressesprecher der Gruppe, mit seinem Flug nach Mexiko für Diskussionen.