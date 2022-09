Atommüll-Endlager : Deutsche kochen vor Wut und fordern Geld von der Schweiz

Das geplante Schweizer Atommüll-Endlager sorgt im grenznahen Deutschland für Verärgerung. Nun werden Rufe nach finanziellen Kompensationen laut.

1 / 5 Das geplante Atommüll-Lager nahe der deutschen Grenze sorgt bei unserem nördlichen Nachbarn für wenig Begeisterung. Tamedia AG Laut Hohentengens Bürgermeister Martin Benz hätten Experten den geplanten Standort als «völlig ungeeignet» eingestuft. Gemeinde Hohentengen Der Güne Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle kritisiert die Informationspolitik der Nagra scharf. Madeleine Schoder/Tamedia

Darum gehts In der Region Nördlich Lägern will die Schweiz künftig radioaktiven Abfall entsorgen.

Im grenznahen Deutschland löst dieser Entscheid scharfe Kritik aus.

Politiker fordern von der Schweiz Kompensationszahlungen.

Die «Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle» (Nagra) wird am Montag um neun Uhr über ihren Standort-Entscheid für ein Atommüll-Endlager informieren. Doch bereits am Samstag war klar, dass dieses in der Region Nördlich Lägern geplant ist. Der geplante Standort liegt nahe an der deutschen Grenze und sorgt bei unserem Nachbarland für gehässige Reaktionen.



Hohentengens Bürgermeister Martin Benz bezeichnet im «Südkurier» die Umstände, unter denen Nördlich Lägern wieder ins Verfahren zurückgeholt worden sei, als «dubios». «Natürlich muss der Atommüll am sichersten Standort entsorgt werden. Aber ist es wirklich dieser?», so Benz. Bereits 2015 hätten Experten den Standort als «völlig ungeeignet» eingestuft. Der Untergrund sei als zu unsicher eingestuft worden. Der Bürgermeister gibt auch zu bedenken, dass seine Gemeinde mit Abstand am stärksten von den Auswirkungen des Fluglärms ausgehend von An- und Abflügen des Flughafens Zürich-Kloten betroffen sei.

«Niemand will ein Atommüll-Endlager haben, wo er lebt»

Auch der CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner bringt seine Verwunderung über den Standort des Atommüll-Endlagers zum Ausdruck. «Niemand möchte ein Atomendlager dort haben, wo er lebt. Deshalb teile ich die Sorgen der Menschen, die durch eine Tiefenlagerung hochradioaktiver Abfälle in unmittelbarer Nähe zur deutsch-schweizerischen Grenze betroffen sind», sagt er dem «Südkurier».



Der Vorsitzende der Deutsch-Schweizer Parlamentariergruppe werde am Montag bei der offiziellen Verkündung in Bern dabei auch das Endlager-Thema ansprechen. Der Politiker fordert: «Im Rahmen des weiteren Verfahrens muss die Schweiz darlegen, dass sie die radiologischen Auswirkungen und Risiken eines Tiefenlagers vollumfänglich untersucht, abgewogen und in das Verhältnis anderer, möglicherweise in Frage kommender Standorte gesetzt hat.»

Scharfe Kritik an Nagra-Informationspolitik

Der Güne Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle fordert von der Schweiz «eine angemessene Beteiligung bei Entscheidungen und Kompensationen». Er sei froh, dass die gesamte Region am Hochrhein hier eng zusammenstehe und diese Beteiligung einfordern werde, so der Grüne Politker weiter. Er werde den weiteren Prozess genau mitverfolgen und dabei auch den Schulterschluss mit allen Beteiligten im Land suchen.



Die Informationspolitik der Nagra kritisiert Nüssle scharf. Dass neben dem neuen Standort in der Region Nördlich Lägern «quasi nebenbei» eine externe Brennelemente-Verpackungsanlage am Standort des bestehenden Zwischenlagers in Würenlingen vorgesehen werde, werde «unkommentiert in einer Karte auf der Nagra-Website bekanntgegeben», so der Vorwurf.

«Wir müssen gleich wie Schweizer Kantone behandelt werden»

Das Thema Abgeltungen bringt auch der Waldshuter Landrat Martin Kistler ins Spiel: «Wir tragen die Lasten zur Lösung einer nationalen schweizerischen Aufgabe mit. Wir haben daher die berechtigte Erwartung, dass wir sowohl im weiteren Verfahren wie auch bei möglichen Abgeltungen in gleicher Weise wie die Schweizerischen Gemeinden und Kantone behandelt werden», so eine Forderung.



Am Ende sei die Schweiz auf die Akzeptanz der deutschen Seite angewiesen. «Diese ist nur mit Transparenz, Fairness und Gleichbehandlung zu erreichen», so der Landrat.

