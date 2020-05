Notfallmässige Operation

Deutsche Langlauf-Hoffnung rammt sich Stock ins Bein

Jessica Löschke ist ein Versprechen für den deutschen Wintersport. Die 20-jährige Langläuferin machte im Training aber eine schmerzhafte Erfahrung.

Während Löschke vor Schmerz schrie, reagierte ein Trainer sofort. Er rief die Feuerwehr. Diese schnitt den Stock auf beiden Seiten ab. Ihn ganz aus der Wade zu ziehen wäre zu gefährlich gewesen. Ein Helikopter flog die 20-Jährige dann mit dem Rest des Stockes in der Wade in die Uniklinik Dresden. Dort wurde Löschke sofort operiert.

Glück im Unglück

Löschke kam beim schmerzhaften Vorfall glimpflich davon. «Jessica hatte grosses Glück im Unglück», wird der DSV-Mannschaftsarzt Tom Kastner in deutschen Medien zitiert. «Weder Blutgefässe noch Nerven wurden durch den Stock getroffen.» Die 20-Jährige sagte in der «Bild», dass sie zuerst geschockt war, die Erstversorgung und Behandlung in Dresden aber professionell abliefen. Die junge Langläuferin sollte im Juni das Training bereits wieder aufnehmen können.