Singen (D) - Deutsche lassen mehrere Schweizer Poser-Autos abschleppen

Am vergangenen Wochenende waren erneut einige Autoposer in Singen (D) unterwegs.

Viel Lärm, Raserei und blockierte Parkplätze: Schweizer Autoposer sorgen in der deutschen Grenzstadt Singen immer wieder für Ärger. Erst Anfang Juni ging die deutsche Polizei gegen einen grossen Aufmarsch von rund 300 Fahrzeugen in Singen vor, dessen Insassen es sich mit Grill und Shisha-Pfeifen auf einem Parkplatz gemütlich machten. Ein Grossteil der Poser hatte eine Schweizer Zulassung. Die Polizei löste die Veranstaltung auf und verhängte kurze Zeit später ein Treff-Verbot der Szene im gesamten Stadtgebiet.

Dieses scheint Schweizer Poser aber nicht abzuschrecken. Am vergangen Wochenende kam es zum nächsten Krach. Diesmal holte sich die deutsche Polizei allerdings Verstärkung aus der Schweiz: Mit gemeinsamen Kräften gingen die Stadt Singen, das Polizeipräsidium Konstanz, die Kantonspolizei Zürich und ein Sachverständiger des TÜV Singen am Freitag- und Samstagabend in Singen gegen die Autoposer-Szene vor. Priorität der Einsatzmassnahmen waren Autoposer und -tuner, die Ordnungsstörungen und Straftaten begehen und ihre Fahrzeuge unzulässig verändert haben. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Medienmitteilung schreibt, waren über 30 Einsatzkräfte unterwegs, die speziell für solche Aufgaben geschult wurden.