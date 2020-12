Etwa in Japan werde dreimal tägliches Gurgeln offiziell von den Behörden empfohlen.

Gurgeln helfe, die Viruslast zu senken, so das Deutsche Institut für Krankenhaushygiene.

Kochsalzlösung, Grüntee, Aroniasaft: Zur Prävention von Covid-19 empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) in einem Bericht die Verwendung von antiseptischem Mundwasser und Nasenspray – vor allem vor der gemeinsamen Essenseinnahme, vor Familientreffen oder Gottesdiensten. Da ein grosser Teil der Infizierten das Virus bereits vor Auftreten erster Symptome freisetzt, seien vor allem Schutzmassnahmen sinnvoll, die die Viruslast an den Eintrittspforten reduzieren – auch weil die anfängliche Viruslast laut DGKH Einfluss auf den Schweregrad der Infektion hat.

Etwa das Gurgeln mit hypertoner Kochsalzlösung habe in Anwendungsstudien eine «signifikante Verkürzung» der Virusgrippeninfektion zur Folge gehabt. Zusätzlich sei die Erkrankungshäufigkeit auch bei im Haushalt lebenden Personen durch die Herabsetzung der Virusausscheidung um 35 Prozent reduziert worden. Auch das Gurgeln mit alkoholhaltigen Mundwässern, mit Grüntee, Granatapfel- und Aroniasaft oder PVP-Iod habe sich als viruzid wirksam gezeigt. So sei die Infektiosität des Coronaviruserregers beim Gurgeln mit Grüntee und Granatapfelsaft nach einer Minute Einwirkungszeit um 80 Prozent, beim Gurgeln mit Aroniasaft um 97 Prozent gesenkt worden.

Auch Wasser reduziert Virusmenge

Die erkältungspräventive Wirkung des Gurgelns sei seit langem bekannt, sagt Philip Tarr, Infektionsspezialist und Co-Chefarzt der Medizinischen Universitätsklinik des Kantonsspitals Baselland. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, reiche es sogar, nur mit Wasser zu gurgeln. «Im Gegensatz zu Europa hat in Japan das präventive Gurgeln eine lange Tradition – so konnte in einer japanischen Studie gezeigt werden, dass Gurgeln mit Wasser dreimal täglich während rund 15 Sekunden die Erkältungshäufigkeit senkt.»