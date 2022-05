Helikopterflüge: Sohn von deutscher Ministerin war auf fast allen Auslandreisen mit dabei

Die deutsche Verteidigungsministerin nutzte den Regierungshelikopter, um mit ihrem Sohn Alexander in die Ferien zu reisen. Früher nahm sie ihn bereits auf «insgesamt sieben Auslandsreisen» mit.

Wie sich herausstellt, war die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bereits verschiedene Male mit ihrem Sohn Alexander (21) im Regierungshelikopter unterwegs. Die « Bild » berichtet, dass Alexander an fast allen Auslandsreisen der Ministerin als privater Reisebegleiter teilnahm.

Sieben verschiedene Destinationen

Demnach verreisten die beiden bereits nach Luxemburg, Slowenien und Liechtenstein sowie in die Städte Paris, Lissabon, Helsinki und Prag. Bei der Luxemburg-Reise nutzte Lambrecht die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, was ein Social-Media-Post des 21-Jährigen festhält.

Kritik nach Sylt-Urlaub

Lambrecht war am Mittwoch vor Ostern in Begleitung ihres Sohnes in einem Regierungshelikopter von Berlin nach Schleswig-Holstein gereist. Dort besuchte sie das Bataillon Elektronische Kampfführung 911. Im Anschluss daran machte sie mit ihrem Sohn Urlaub auf Sylt. Bei Bekanntwerden der Reiseumstände wurde Kritik laut.