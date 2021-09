Nach Rassismus-Prüfung - Deutsche Museumsgesellschaft gibt 143 Kunstwerken neue Namen

Gemäss der «Bild»-Zeitung wurde die Umbenennung durch eine parlamentarische Anfrage der AFD (hier der thüringische Vertreter Björn Höcke bei einer Pegida-Veranstaltung in Dresden) in Sachsen bekannt.

Die Verantwortlichen tilgten eindeutig diskriminierende oder rassistische Nennungen. Als problematisch erachteten sie aber auch altertümliche Beschreibungen von Religionsgruppen oder ethnischen Zugehörigkeiten. So wurde aus der «Landschaft mit mohammedanischen Pilgern» beispielsweise «die Landschaft mit betenden Muslimen». Nicht alle Umbenennungen betrafen Formulierungen, die Bezug auf einen Glauben oder die Hautfarbe der dargestellten Personen nahmen. So war auch das Wort «Knabe» betroffen. Aus dem Ölgemälde des flämischen Malers Jan Fyt «Hund, Zwerg und Knabe», wurde so: «Hund, kleinwüchsiger Mann und Junge».