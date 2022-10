Streit um Munition für Ukraine: Deutsche Politiker drohen der Schweiz mit Ende der Rüstungskäufe

Vor Jahrzehnten hat Deutschland 12’000 Geschosse für den deutschen Flugabwehrpanzer Gepard in der Schweiz gekauft. Schon als Deutschland die Panzer im Mai an die Ukraine geliefert hatte, war klar, dass sie nicht mehr viel Munition mitliefern konnten. Darauf wurde die Schweiz um Erlaubnis gefragt, die in der Schweiz gekaufte Munition auszuliefern. Laut Seco ist das nicht möglich – seit dem Haager Abkommen 1907 exportiert die Schweiz keine Munition in kriegsführende Länder mehr.