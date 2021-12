Niedersachsen : Zwei Tote, eine Verletzte – 64-jähriger Mann stellt sich der Polizei

Im niedersächsischen Fischerhude wurden am Dienstagabend in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt. Der 64-jährige Täter hat sich am der Polizei gestellt.

1 / 3 In der niedersächsischen Ortschaft Fischerhude sind eine 73-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann tot in einem Wohnhaus aufgefunden worden. Julian Stratenschulte/dpa Das Haus wurde von Spezialkräften umstellt und schliesslich gestürmt. Andre van Elten/TNN/dpa Gegenwärtig richtet sich der Tatverdacht gegen einen namentlich bekannten flüchtigen Mann. Julian Stratenschulte/dpa

Darum gehts In einem Wohnhaus im niedersächsischen Fischerhude sind am Dienstagabend nach einer Gewalttat zwei Leichen entdeckt worden.

Eine Frau wurde schwer verletzt.

Der mutmassliche Täter hat sich am Mittwochmorgen der Polizei gestellt.

In der niedersächsischen Ortschaft Fischerhude sind eine 73-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann tot in einem Wohnhaus aufgefunden worden. Der mutmassliche Täter, ein 64-jährige Mann, hat sich am Mittwochmorgen der Polizei gestellt.

Die Polizei erhielt am Dienstagabend einen Hinweis, es könnte in Fischerhude eine Gewalttat stattgefunden haben. Daraufhin wurde das Haus von Spezialkräften umstellt und sie drangen schliesslich in das Haus ein. Dabei fanden sie nebst den beiden Verstorbenen eine schwer verletzte 53-jährige Frau vor. Sie wurde von Rettungskräften in ein Spital gebracht. Wie und von wem sie verletzt wurde, ist laut der Polizei noch unklar. Am Tatort soll es nach bisherigem Erkenntnisstand zum Einsatz einer Schusswaffe gekommen sein.

Tatmotiv weiter unklar

Noch am Dienstagabend wurden unter Leitung der Staatsanwaltschaft Verden die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Dabei wurden auch Spezialkräfte, Diensthunde und eine Drohne eingesetzt. Auch die Rechtsmedizin war laut einer Mitteilung der Polizeiinspektion Verde im Einsatz. Die Hintergründe der Taten sowie der genaue Ablauf des Geschehens seien weiterhin ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

