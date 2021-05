Neugeborene weiterverkauft : Deutsche Polizei nimmt Paar wegen mutmasslichen Babyhandels fest

Zielfahnder der Polizei in Saarbrücken haben einen Mann (58) und eine Frau (51) gefasst, die Neugeborene zum Weiterverkauf an Kriminelle übergeben haben sollen.

Im saarländischen Neunkirchen hat die Polizei ein Ehepaar festgenommen, das mit Neugeborenen gehandelt haben soll. Die beiden werden verdächtigt, als Mitglieder einer kriminellen Bande mindestens acht hochschwangere Frauen aus Bulgarien nach Griechenland gebracht und die Babys nach der Entbindung zum Weiterverkauf an andere Bandenmitglieder übergeben zu haben, wie die Polizei in Saarbrücken am Montag mitteilte. «Den Müttern wurde im Gegenzug Geld versprochen», berichtete die Polizei.