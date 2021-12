Dortmund (D) – Deutsche Polizei rätselt über abgetrenntes Bein in Springerstiefel

In einem Waldstück entdeckten zunächst Beamte ein abgetrenntes Bein in einem Stiefel und anschliessend noch weitere Skelettstücke.

In einem Waldstück in Dortmund im Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Polizei zu Wochenbeginn mehrere Skelettstücke einer unbekannten Person gefunden, darunter ein abgetrenntes Bein in einem Springerstiefel. Noch ist unklar, um wen es sich handelt und was mit der Person geschehen ist. Klar ist einzig, dass es sich um einen Mann handelt, der zwischen 40 und 45 Jahre alt und ca. 1,90m gross war. Weitere Skelettteile wurden ebenfalls gefunden, darunter gemäss der «Bild»-Zeitung auch ein Schädel.