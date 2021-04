#allesdichtmachen : Schauspielerin Heike Makatsch zieht Video gegen Corona-Massnahmen zurück

Videos von mehr als 50 deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern mit satirischer Kritik an Corona-Massnahmen sorgten für Aufruhr. Nun krebst Tatort-Schauspielerin Heike Makatsch zurück.

Schauspielkollegen distanzierten sich von der Aktion #allesdichtmachen, die in den vergangenen Stunden für Aufruhr gesorgt hat . So twitterte etwa Marcus Mittermeier: «Niemand hat mich gefragt, ob ich bei #allesdichtmachen mitmachen will. Gott sei Dank!» Elyas M’Barek kommentierte das Video von Volker Bruch auf Instagram mit den Worten: «Come on, das ist doch Blödsinn.»