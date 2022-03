Waffen-Deal – Deutsche Raketen für die Ukraine taugen offenbar nichts

Bekannt geworden sind die Probleme mit den «Strela»-Raketen im Rahmen eines Gutachtens, das das deutsche Verteidigungsministerium unter der Führung von Christine Lambrecht (SPD) im Herbst 2021 in Auftrag gegeben hatte. Wörtlich hiess es darin: «Aufgrund der Überalterung des Raketenmotors ist der Flugkörper ‹Strela› nicht mehr handhabungssicher, kann also nicht mehr verschossen werden.»

Gemäss der Bundeswehr ist Grossteil der Waffen einsatzfähig

Berlin hatte am Donnerstag bekannt gegeben, 2700 der Waffen an die Ukraine liefern zu wollen, nachdem Kiew um zusätzliche Verteidigungsmittel gebeten hatte. Die Lieferung ist Teil eines strategischen Umdenkens hin zu mehr Militärausgaben in der deutschen Regierung. Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete in einer viel beachteten Rede, dass das Land künftig zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren wolle.