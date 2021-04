Lockdown-Verschärfung droht : Deutsche Regierung will bei hoher Inzidenz Ausgangssperre erlassen

Die Regierung Deutschlands hat eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Bei hohen Inzidenzwerten sollen Ausgangsbeschränkungen und Ladenschliessungen erfolgen.

Die Menschen in weiten Teilen Deutschlands müssen sich auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. Eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat die deutsche Regierung am Dienstag in Berlin beschlossen, wie Nachrichtenagentur DPA erfuhr.

Gelten sollen diese und andere Beschränkungen, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Das bedeutet, dass binnen einer Woche mehr als 100 Neuinfizierte auf 100’000 Einwohner kommen.

Treffen nur innerhalb des eigenen Haushaltes + eine Person

In einem neuen Paragrafen 28b des Infektionsschutzgesetzes soll ferner festgelegt werden, dass private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum dann nur gestattet sind, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person einschliesslich dazugehörender Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres teilnehmen.

Nur kontaktloser Sport erlaubt

Präsenzunterricht nur mit zwei Tests wöchentlich

An Schulen soll Präsenzunterricht nur mit zwei Coronatests pro Woche gestattet werden. Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz 200, soll Präsenzunterricht untersagt werden. Zudem hat das Bundeskabinett die Testpflicht in Unternehmen gutgeheissen.