Singen (D) - Deutsche rüsten im Kampf gegen Schweizer Autoposer weiter auf

Das Thema Autoposer hat es in die deutsche Lokalpolitik geschafft: Wie der Südkurier schreibt, informierte Andreas Breuning, Leiter des Polizeireviers Konstanz, kürzlich im Konstanzer Gemeinderat über die Poser-Szene in Singen (D). Er war auf Antrag der CDU-Fraktion in den Rat gekommen. Im Mittelpunkt der Diskussion: Poser aus der Schweiz.

Diese sorgten im Juni öfter für Ärger in Singen. So beispielsweise am Anfang des Monats, als es zu einem grossen Aufmarsch von 300 Fahrzeugen kam, de r en Insassen es sich mit Grill und Shisha-Pfeife auf einem Parkplatz gemütlich machten. Revierleiter Breuning erklärte nun vor den Lokalpolitikern: «Etwa 90 bis 95 Prozent der Autos waren aus der Schweiz.»

Revierleiter lobt Schweizer Gesetzeshärte

Dieser Anteil sei zwar nur an jenem Wochenende so hoch gewesen, es gehöre aber generell ein nicht geringer Teil Schweizer zu der Singener Autoposer-Szene. Die Szene bestehe vor allem aus Posern aus den Regionen Schweiz, Singen, Tuttlingen und Rottweil. Der Grund, warum so viele Schweizer ins Deutsche ausweichen: «Die Schweizer Gesetzgebung ist relativ hart», sagt Breuning. Was in Deutschland noch als Ordnungswidrigkeit durchgehe, sei in der Schweiz teils bereits eine Straftat. «Das ist richtig heftig und auch gut so», so der Revierleiter.