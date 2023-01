Liefert Deutschland bald über 100 Kampfpanzer an die Ukraine?

Ukraine-Krieg : Deutsche Rüstungsindustrie bereitet Lieferung von über 100 Kampfpanzern vor

Die deutsche Rüstungsindustrie trifft offenbar derzeit Vorbereitungen für die Lieferung von über 100 Kampfpanzern, die noch in diesem Jahr an die Ukraine gehen sollen.

Die deutsche Rüstungsindustrie bereitet sich offenbar mit konkreten Plänen auf die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine vor. Das «Handelsblatt» berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Branchenkreise, dass die Industrie mehr als 100 Kampfpanzer bereitstellen könne; die Bestände der Bundeswehr müssten dabei nicht angetastet werden.

Leopard 1 und 2 für Kiew

Der britische Challenger 1 hatte in der Debatte um Panzerlieferungen aus Deutschland an die Ukraine bislang keine Rolle gespielt. Nun hiess es, der Rheinmetall-Konzern könnte im Sultanat Oman eine hohe zweistellige Anzahl des britischen Panzers kaufen und aufrüsten. Diese Fahrzeuge könnten noch in diesem Jahr an die Ukraine übergeben werden.