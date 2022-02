Unglück bei Grenoble : Deutsche Schülerin (12) stirbt bei Sturz in französischen Alpen

Ein deutsches Mädchen, das Ferien bei einer französischen Familie machte, stürzte bei einer Schneewanderung auf einem Gebirgszug bei Saint-Paul-de-Varces rund 100 Meter tief in den Tod.

Am 20. Februar 2022 kam ein deutsches Mädchen auf einem Gebirgszug bei Saint-Paul-de-Varces in der Nähe des französischen Grenoble ums Leben.

Eine Schülerin aus Dresden kam am Sonntag in der Nähe von Grenoble in Frankreich ums Leben.

Eine deutsche Schülerin ist in den französischen Alpen bei Grenoble rund 100 Meter tief in den Tod gestürzt. Die zwölfjährige Austauschschülerin aus Dresden habe am Sonntag mit ihren Gasteltern und ihrer französischen Partnerschülerin eine Schneeschuhwanderung unternommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Grenoble am Montag mit. Plötzlich sei sie einen Hang hinuntergerutscht, ohne dass ein Hindernis sie aufhielt.