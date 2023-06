Erwartete Hitzewelle: Deutsche Sportevents in Gefahr – verhängt auch das BAG Hitze-Massnahmen?

In der Schweiz verweist das BAG bei Hitzeplänen an das Bundesamt für Umwelt.

In Deutschland fordert Gesundheitsminister Lauterbach in seinem «Hitzeplan», Sportturniere bei extrem hohen Temperaturen abzusagen oder gar generell zu verbieten.

In der Schweiz sterben jährlich mehrere Hundert Menschen wegen der Hitze, und in Zukunft dürften es noch mehr werden. Während der Bögg mit seinem Negativrekord einen nassen und kalten Sommer prophezeite, rechnen Meteorologen 2023 in Mitteleuropa mit einem Hitze- und Dürresommer. Schon jetzt ist die Trockenheit in Teilen der Schweiz prekär.