Zur Corona-Impfung in die Tierarztpraxis: Die deutschen Tierärztinnen und Tierärzte anerbieten ihre Dienste im Kampf gegen die Pandemie. In Frankreich impfen Tierärzte und Zahnärzte bereits.

Tierärzte setzen vielleicht bald nicht nur Tieren die Spritze.

Die deutschen Tierärztinnen und Tierärzte haben sich an die Regierung gewandt. Sie wollen in die Verteilung des Corona-Impfstoffes miteinbezogen werden. Das schreibt die «Neue Osnabrücker Zeitung» (Bezahlartikel). Der Verbandschef der praktizierenden Tierärzte Siegfried Moder sagt, dass die 10’000 Tierarzt-Praxen in Deutschland genügend Kapazitäten hätten, um 50 Impfungen pro Praxis und Woche zu übernehmen.

So könnten in einem Monat zwei Millionen Menschen alleine von Tierärzten geimpft werden, stellt Moder in Aussicht. «Wenn im zweiten Quartal tatsächlich große Mengen an Impfstoffen eintreffen, wie es die Bundesregierung verspricht, dann sollte in Deutschland jeder impfen, der impfen kann», meint der Tierarzt-Chef.