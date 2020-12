Über 400’000 Menschen folgten Brittanya Karma auf Tiktok . Am 13. November verkündete sie, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Nachdem sie anfangs nur an leichten Erkältungssymptomen litt, verschlechterte sich ihr Zustand stetig.

Vor zwei Wochen teilte sie auf Instagram ein Foto aus dem Spital. Sie musste beatmet werden. Dazu schrieb sie: «Ich hoffe, euer Jahr 2020 ist besser als meins. Ich hab in den letzten 5 Tagen nichts gegessen oder geschlafen, ich hatte so viele Schmerzen. Corona sollte viel ernster genommen werden. Passt bitte alle auf Euch auf.»

Am 20. November teilte sie erneut ein Bild mit dem Titel: «Ich kämpfe weiter.» Wie mehrere vietnamesische Medien berichten, hat die Deutsch-Vietnamesin den Kampf gegen das Virus verloren. Ihr Bruder Thai Lam bestätigte auf seinem Instagramprofil die Nachricht. Zu gemeinsamen Fotos mit seiner Schwester schrieb er: «Ich finde keine Worte. Das Leben ist unfair.»

2018 nahm Karma an der vietnamesischen Version von dem «Bachelor» teil. In ihren Videos sprach sie oft Deutsch, aber auch Vietnamesisch. So konnte sich Karma eine grosse Fanbase aufbauen. Auf Instagram und Youtube hatte Karma fast 250’000 Abonnenten. Sie bezeichnete sich selbst als Comedian.