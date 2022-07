Australien : Deutsche Touristin ermordet – 17 Jahre später wird ihr Freund verhaftet

Die damals 25-jährige Simone Strobel verschwand auf einem Campingplatz in New South Wales.

Mehr als 17 Jahre nach dem Mord an einer deutschen Touristin in Australien hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Beamten nahmen nach eigenen Angaben am Dienstag einen 42-jährigen Mann in einem Haus im Bundesstaat Western Australia fest. Er sollte an die Behörden des östlichen Bundesstaats New South Wales überstellt werden. Beim Festgenommenen handelt es sich um den damaligen Freund von Simone Strobel.