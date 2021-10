Gewalt in Mexiko : Deutsche und Inderin sterben bei bewaffnetem Überfall in Tulum

Terror im beliebten Ferienort Tulum: Bei einer Schiesserei zwischen verfeindeten Banden wurden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Die Opfer waren Touristinnen.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Tulum, Mexiko, zu einer Schiesserei zwischen rivalisierenden Banden.

Bei einem Angriff auf zwei Bars im mexikanischen Urlaubsort Tulum sind zwei Touristinnen getötet worden. Vier weitere Personen aus dem Ausland wurden verletzt, als bewaffnete Angreifer in der Nacht auf Donnerstag in den Lokalen «La Querida» und «La Malquerida» das Feuer eröffneten, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo mitteilte. Die Bars liegen an einer bei Besucher und Besucherinnen sehr beliebten Strasse.

Tulum, südlich von Cancún, ist ein beliebtes Urlaubsziel an der Karibikküste. Schöne Strände, archäologische Stätten und Partys lockern Touristen aus der ganzen Welt an. Allerdings kommt es immer wieder zu Gewalttaten in Verbindung mit dem Drogenhandel. Zudem sind in der Region verschiedene Kartelle in Schutzgelderpressung verwickelt.