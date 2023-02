Adriana von Baillou: Deutsche Unternehmerin unterliegt Hotel Le Grand Bellevue

Pikant an der Sache ist, dass die Unternehmerin dem Dieb vielleicht sogar begegnet ist. Denn der Mann, ein Franzose, betrat das Hotel durch den Spa-Bereich, in dem sich von Baillou gerade befand.

Adriana von Baillou ist erneut vor Gericht abgeblitzt. Die deutsche Unternehmerin befindet sich seit 2016 im Rechtsstreit mit dem Hotel Le Grand Bellevue in Gstaad. Aus von Baillous Zimmer nämlich wertvoller Schmuck gestohlen, während sie sich gerade im Spa-Bereich befand. Sie gibt dem Hotel eine Mitschuld am Diebstahl und fordert Schadenersatz. Das Berner Obergericht entschied nun aber, wie schon das Regionalgericht, gegen von Baillou, wie die «Berner Zeitung» schreibt.

Pikant an der Sache ist, dass die Unternehmerin dem Dieb vielleicht sogar begegnet ist. Denn der Mann, ein Franzose, betrat das Hotel durch den Spa-Bereich, in dem sich von Baillou gerade befand. Der Mann war «adrett gekleidet», wie die «BZ» unter Berufung auf die Gerichtakten weiter schreibt und fiel darum nicht auf. Schnurstracks ging der Mann in den Hotelbereich weiter und betrat kurz darauf das von Baillous Zimmer.