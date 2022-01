Explosion unter Wasser : Deutsche Weltkriegsbombe verletzt 5 britische Seeleute schwer

Als sich eine deutsche Fliegerbombe in den Fangkörben eines britischen Krabbenkutters verfing und die Crew das Netz hochzog, detonierte das Kriegsgerät. Mehrere Seeleute wurden schwer verletzt, sie konnten aber alle gerettet werden.

Eine deutsche Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat einen Unfall mit mehreren Verletzten auf einem Fischerboot in der Nordsee vor der englischen Grafschaft Norfolk verursacht. Wie die britische Stelle für Seeunfalluntersuchung Marine Accident Investigation Branch am Donnerstag mitteilte, hatten sich die Körbe der Krabbenfischer auf der 15 Meter langen Galwad-Y-Mor am Blindgänger verfangen.