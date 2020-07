Mit Rekordtempo nach unten

Deutsche Wirtschaft bricht um 10,1 Prozent ein

Im Rekordtempo ist die deutsche Wirtschaftsleistung zwischen April und Juni zurückgegangen. Es ist der stärkste Einbruch seit 1970.

Die Corona-Pandemie bremst die deutsche Wirtschaft so stark ab wie noch nie zuvor.

Die deutsche Wirtschaft hat auf dem Höhepunkt der Corona-Krise einen noch nie da gewesenen Einbruch erlebt. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 10,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte.