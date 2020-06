Aktualisiert vor 21min

Überraschende Wende

Deutscher (43) ist Hauptverdächtiger im Fall Maddie McCann

13 Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen Deutschen (43). Er soll sich zum Zeitpunkt der Tat in Portugal aufgehalten haben.

von Karin Leuthold

Maddie McCann verschwand am 3. Mai 2007. KEYSTONE

Im Fall des vor gut 13 Jahren verschwundenen britischen Mädchens Maddie ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen wegen Mordverdachts. Es handele sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden am Mittwochabend mit. Der namentlich nicht genannte Verdächtige soll sich zum Zeitpunkt des Verschwindens in der portugiesischen Algarve aufgehalten haben.

Ein Landstreicher, der Gelegenheitsjobs nachging

Die damals dreijährige Madeleine McCann war am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz verschwunden. Auch der Deutsche soll sich zu jenem Zeitpunkt in dem Ferienort aufgehalten haben. Wie die britische Zeitung The Mirror berichtet, wohnte der Mann als Landstreicher in einem weissen Wohnmobil der Marke Volkswagen.

Der Beschuldigte habe zwischen 1995 und 2007 regelmässig an der Algarve gelebt, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. «Nach hier vorliegenden Erkenntnissen ging er in dieser Zeit im Raum Lagos mehreren Gelegenheitsjobs, unter anderem in der Gastronomie, nach», teilte das deutsche Bundeskriminalamt mit.

Telefongespräch wurde zum Verhängnis

Der 43-Jährige wird von der britischen Polizei folgendermassen beschrieben: schlank, etwa 1.82 Meter gross, schlanke Figur, kurze, blonde Haare. Nach Angaben des Bundeskriminalamts sei er mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft. Derzeit verbüsst er in anderer Sache eine längere Haftstrafe, teilte das BKA mit.

Wie The Mirror weiter berichtet, wurde dem Verdächtigen offenbar ein halbstündiges Telefongespräch jetzt zum Verhängnis: Etwa eine Stunde bevor Madeleine verschwand, führte er ein halbstündiges Telefonat mit seinem portugiesischen Handy.

Der Deutsche soll zudem Besitzer eines zweiten Fahrzeugs gewesen sein: ein Jaguar XJR6 aus dem Jahr 1993. Das Auto habe deutsche Kennzeichen gehabt. Am Tag nach Maddies Verschwinden liess der Verdächtige den Wagen in Deutschland unter einem anderen Namen registrieren, obwohl sich das Fahrzeug noch in Portugal befand. Beide Fahrzeuge wurden mittlerweile von der deutschen Polizei beschlagnahmt.