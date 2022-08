Stadel ZH: Deutscher (53) wegen Bombendrohung und Erpressung verhaftet

Am 28. und 29. Juli wurde in Stadel bei Winterthur eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren in Deutschland wurde Ende Juli ein Wohngebäude in Stadel bei Winterthur durch die Kantonspolizei Zürich und fedpol durchsucht. Gegenüber 20 Minuten sagte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe damals, dass in diesem Zusammenhang ein deutscher Staatsbürger verhaftet worden sei. Wie die Staatsanwaltschaft nun gegenüber «Zueri Today» bekannt gab, steht der 53-Jährige unter dringendem Verdacht, 2019 einem Unternehmen mit der Herbeiführung einer Bombenexplosion gedroht zu haben. So soll er mehrere Hunderttausend Euro in Form der Kryptowährung Bitcoin erpresst haben.